Без оружия остановили русский танк: героический поступок мэра и жителей Днепрорудного попал на видео

Простые украинцы не боятся давать отпор захватчикам.

Простые граждане выходят на улицы своих городов и самостоятельно останавливают вражескую технику.

Так в городе Днепрорудном Запорожской области мэр города Евгений Матвеев вышел с жителями навстречу российским танкам — и они повернули обратно.

Об этом сообщил советник МВД Антон Геращенко.

"Не бойтесь давать отпор захватчикам! Украина побеждает! СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОКУПАНТАМ!", – подписал публикацию Геращенко.

Ранее Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный показал, как с помощью Байрактара был уничтожен вражеский БУК.

В Черниговской области уничтожили танковую роту россиян вместе с личным составом.

Также мы писали, что за четыре неполных дня войны с Украиной Россия потеряла более 4 тысяч солдат и почти 2 тысяч единиц военной техники.