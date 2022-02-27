Укр

Без оружия остановили русский танк: героический поступок мэра и жителей Днепрорудного попал на видео

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Смерть российским оккупантам! Новость обновлена 27 февраля 2022, 21:47
Смерть российским оккупантам!

Простые украинцы не боятся давать отпор захватчикам.

Простые граждане выходят на улицы своих городов и самостоятельно останавливают вражескую технику.

Так в городе Днепрорудном Запорожской области мэр города Евгений Матвеев вышел с жителями навстречу российским танкам — и они повернули обратно.

Об этом сообщил советник МВД Антон Геращенко.

"Не бойтесь давать отпор захватчикам! Украина побеждает! СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОКУПАНТАМ!", – подписал публикацию Геращенко.

Ранее Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный показал, как с помощью Байрактара был уничтожен вражеский БУК.

В Черниговской области уничтожили танковую роту россиян вместе с личным составом.

Также мы писали, что за четыре неполных дня войны с Украиной Россия потеряла более 4 тысяч солдат и почти 2 тысяч единиц военной техники.

Теги:
#Запорожская область #Антон Геращенко #ВСУ
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