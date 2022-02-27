Без оружия остановили русский танк: героический поступок мэра и жителей Днепрорудного попал на видео
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Простые украинцы не боятся давать отпор захватчикам.
Простые граждане выходят на улицы своих городов и самостоятельно останавливают вражескую технику.
Так в городе Днепрорудном Запорожской области мэр города Евгений Матвеев вышел с жителями навстречу российским танкам — и они повернули обратно.
Об этом сообщил советник МВД Антон Геращенко.
"Не бойтесь давать отпор захватчикам! Украина побеждает! СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОКУПАНТАМ!", – подписал публикацию Геращенко.
Ранее Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный показал, как с помощью Байрактара был уничтожен вражеский БУК.
В Черниговской области уничтожили танковую роту россиян вместе с личным составом.
Также мы писали, что за четыре неполных дня войны с Украиной Россия потеряла более 4 тысяч солдат и почти 2 тысяч единиц военной техники.
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