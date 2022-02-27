В Черниговской области уничтожили танковую роту россиян вместе с личным составом (фото)

Россия с каждым часом теряет все больше военной техники.

За последний час украинским военнослужащим удалось уничтожить два самолета напавшей на Украину российской армии в Киеве и разбить танковую роту россиян в Черниговской области.

Об этом сообщило оперативное командование "Север" на своей странице в Facebook.

Отмечается, что одно из подразделений Вооруженных Сил Украины уничтожило танковую роту армии РФ в районе Прилук. Рота уничтожена вместе с личным составом.

ВСУ уничтожило российскую танковую роту в Прилуках

Рота уничтожена вместе с личным составом

Еще часть военной россиян противника ликвидирована украинскими воинами

Напомним, накануне украинская армия уничтожила транспортный самолет России с десантниками, истребителями и военным вертолетом на борту. Кроме того, ВСУ удалось уничтожить новейший российский истребитель Су-35.

Также мы писали, что за четыре неполных дня войны с Украиной Россия потеряла более 4 тысяч солдат и почти 2 тысяч единиц военной техники.

Оперативная информация обо всем, что происходит в Украине на 4-й день войны с Россией в материале "Телеграфа": "Путин не ожидал, что мы продержимся так долго. Хроника борьбы за Украину (обновляется)" .