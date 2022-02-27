Ювелирно кроют: ВСУ показали уничтожение "Байрактаром" вражеского БУКа (видео)

Наши операторы ювелирно кроют колонны вражеских войск.

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный показал, как с помощью Байрактара был уничтожен вражеский БУК.

Техника оккупантов была разгромлена в Житомирской области.

Соответствующее видео Залужный опубликовал в Facebook.

"Байракторы в работе. Наши операторы ювелирно кроют колонны вражеских войск. Уничтожен российский БУК в районе Малины Житомирской области.

Бойтесь, враги! Не будет вам покоя на нашей земле!", — подписал он публикацию.

Напомним, в Черниговской области уничтожили танковую роту россиян вместе с личным составом.

Отметим, что за четыре неполных дня войны с Украиной Россия потеряла более 4 тысяч солдат и почти 2 тысяч единиц военной техники.

Оперативная информация обо всем, что происходит в Украине на 4-й день войны с Россией в материале "Телеграфа": "Путин не ожидал, что мы продержимся так долго. Хроника борьбы за Украину (обновляется)" .