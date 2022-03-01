Осада Херсона: российские оккупанты начали стрелять по жилым массивам (видео)

Звук от взрыва был слышен через несколько кварталов

Российская оккупационная армия на шестой день войны в Украине начала обстреливать издалека Таврический район Херсона. Несколько "прилетов" произошли непосредственно у многоэтажки, где живут мирные граждане.

Видеозаписями делятся в местных Telegeam-каналах, передает "Телеграф". На всех роликах присутствует нецензурная лексика (18+).

По словам очевидцев, наибольшие разрушения пока получили дома по улицам Гвардейской дивизии и Тарле.

Во многих квартирах вылетели окна, некоторые из стен повреждены в результате взрыва. Слушая комментатора, нельзя не согласиться с его реакцией на действия российских захватчиков.

Сведений о погибших или раненых пока нет.

Интересно, что еще утром ситуация в Херсоне была более-менее под контролем, ночь местные провели относительно спокойно, хотя иногда и были слышны обстрелы. При этом в городе успели заметить пехоту, которая просто разгуливала по улицам, не трогая население.

Однако уже через несколько часов появилась информация о том, что военнослужащие армии РФ могут брать херсонцев в плен, чтобы использовать их как живой щит.