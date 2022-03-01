Укр

Обстрел Харькова: появились данные о жертвах (фото и видео последствий)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
261
Последствия взрыва возле ОГА Новость обновлена 01 марта 2022, 10:27
Последствия взрыва возле ОГА

Российские войска целились по мирному городу и объектам культурной и социальной инфраструктуры

Первого марта в Харькове утром обстреляли центр города. Это произошло когда комендантский час уже закончился и на улицах были люди.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в результате обстрела здания областного совета пострадали шесть человек, среди которых ребенок. Количество погибших пока неизвестно. Сообщается о не менее чем двух.

В центре Харькова, кроме ОГА пострадали также здание оперного театра — загорелась кровля, выбиты окна в филармонии, пострадали часть жилых домов 4-5этажной застройки.

Последствия взрывов ракет зафиксированы на видео и на других улицах Харькова.

Харьков обстреливают с первого дня начала агрессии России в Украине. Накануне, 28 февраля, произошел обстрел в спальном районе — на Алексеевке и Павловом поле. Пострадали десятки людей, 14 погибли, в части города перебои с электро и водоснабжением.

В областной администрации уверенные, что 1 марта обстрелы будут продолжаться.

Как ранее писал "Телеграф", непростая ситуация и на южном фронте. Там российские войска атакуют Херсон — город держит оборону и находится практически в осаде.

Теги:
#Харьков #Обстрел
Здание ХОГА и соседнее после обстрела
Харьков
По главной площади Харькова нанесли ракетный удар: видео с момента взрыва и последствиями
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Здание ХОГА и соседнее после обстрела
По главной площади Харькова нанесли ракетный удар: видео с момента взрыва и последствиями
Дата публикации
Категория
Россияне потеряли серьезные потери в Украине 28 февраля
Россияне разбегаются в страхе: как украинцы разносят технику оккупантов (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Сотни танков и бронемашин с артиллерией двигаются на столицу
27-километровая колонна россиян замечена под Киевом (спутниковые снимки)
Дата публикации
Категория
Тела убитых увезли в Беларусь
"Нам не нужна была эта война": в Чечне начали оплакивать погибших кадыровцев
Дата публикации
Категория
Война России против Украины длится уже шестой день
Война – день 6: Украина встречает весну под вражескими обстрелами, но уверенно дает отпор (обновляется)