Обстрел Харькова: появились данные о жертвах (фото и видео последствий)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 261
Российские войска целились по мирному городу и объектам культурной и социальной инфраструктуры
Первого марта в Харькове утром обстреляли центр города. Это произошло когда комендантский час уже закончился и на улицах были люди.
По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в результате обстрела здания областного совета пострадали шесть человек, среди которых ребенок. Количество погибших пока неизвестно. Сообщается о не менее чем двух.
В центре Харькова, кроме ОГА пострадали также здание оперного театра — загорелась кровля, выбиты окна в филармонии, пострадали часть жилых домов 4-5этажной застройки.
Последствия взрывов ракет зафиксированы на видео и на других улицах Харькова.
Харьков обстреливают с первого дня начала агрессии России в Украине. Накануне, 28 февраля, произошел обстрел в спальном районе — на Алексеевке и Павловом поле. Пострадали десятки людей, 14 погибли, в части города перебои с электро и водоснабжением.
В областной администрации уверенные, что 1 марта обстрелы будут продолжаться.
Как ранее писал "Телеграф", непростая ситуация и на южном фронте. Там российские войска атакуют Херсон — город держит оборону и находится практически в осаде.
- Дата публикации
-
- Категория
-