Головна красуня українського волейболу: як Олена Рудик підкорює Instagram своїми фото

Волейболістка луцької команди "Волинь-Університет-ОДЮСШ" Олена Рудик частенько радує своїх підписників в Instagram спокусливими знімками.

Спортсменка в свої 24 роки стала одним із секс-символів українського волейболу. Красуня може похвалитися шикарною фігурою, яку вона не соромиться демонструвати в соцмережах. До слова, у 2018 році Олена вигравала нагороду "Міс українського волейболу".

Нещодавно Олена поділилася секретом краси: "Насправді секрет краси простий: щастя і внутрішній спокій підтримують красу жінки. Це все так просто, що ми забуваємо. Закохана та кохана жінка завжди красива, тут не треба ніяких хитрощів".

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У поточному сезоні Олена допомогла своїй команді посісти четверте місце в Суперлізі, проте сама спортсменка засмучена таким результатом: "Важко підібрати слова, шукати причини, виправдання чи помилки, але це був класний сезон, хоч і нелегкий".