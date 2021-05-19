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Головна красуня українського волейболу: як Олена Рудик підкорює Instagram своїми фото

Головна красуня українського волейболу: як Олена Рудик підкорює Instagram своїми фото
Оновлено 18:59 Сьогодні Телеграф Фото: Instagram rudychka

Волейболістка луцької команди "Волинь-Університет-ОДЮСШ" Олена Рудик частенько радує своїх підписників в Instagram спокусливими знімками.

Спортсменка в свої 24 роки стала одним із секс-символів українського волейболу. Красуня може похвалитися шикарною фігурою, яку вона не соромиться демонструвати в соцмережах. До слова, у 2018 році Олена вигравала нагороду "Міс українського волейболу".

Нещодавно Олена поділилася секретом краси: "Насправді секрет краси простий: щастя і внутрішній спокій підтримують красу жінки. Це все так просто, що ми забуваємо. Закохана та кохана жінка завжди красива, тут не треба ніяких хитрощів".

 
 
 
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Публикация от Olena Rudyk (@rudychka)

Олена Рудик

Олена Рудик

Олена Рудик

Олена Рудик

Олена Рудик

Олена Рудик

Олена Рудик

Олена Рудик

У поточному сезоні Олена допомогла своїй команді посісти четверте місце в Суперлізі, проте сама спортсменка засмучена таким результатом: "Важко підібрати слова, шукати причини, виправдання чи помилки, але це був класний сезон, хоч і нелегкий".

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Михайло Корнілов
Автор: Михайло Корнілов Редактор рубрики "Спорт"
Перегляди: 41

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Волейбол.
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