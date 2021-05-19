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Чемпион Украины будет выступать в первенстве Польши

Чемпион Украины будет выступать в первенстве Польши
Обновлено 15:11 Сегодня Телеграф Фото: Facebook barkomkazhany.Karpov.87.com.ua

Действующий чемпион Украины по волейболу ВК "Барком-Кажаны" с сезона 2022/23 будет выступать в чемпионате Польши. Об этом сообщает официальный сайт команды.

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Данное решение было принято 18 мая в польском Ченстохова, где состоялось собрание президентов клубов волейбольной лиги Pluslidze. На ней 12 из 14 функционеров проголосовали за включение украинской команды в чемпионат Польши, двое воздержалось. Таким образом, через сезон "Барком-Кажаны" будет выступать в первенстве соседней страны на правах гостя.

Отмечается, что львовский клуб должен выполнить ряд условий, чтобы получить лицензию для участия в PLS.

В стане "Барком-Кажаны" считают, что такой шаг поможет развитию львовской команды, которая в Украине не видит высокой конкуренции.

"Телеграф" ранее сообщал, что игрок волейбольной сборной РФ угодил в очередной скандал.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Волейбол, ФК Барком-Кажаны.
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