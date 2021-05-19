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Главная красотка украинского волейбола: как Елена Рудык покоряет Instagram своими фото

Главная красотка украинского волейбола: как Елена Рудык покоряет Instagram своими фото
18:30 Сегодня Телеграф Фото: Instagram rudychka

Волейболистка луцкой команды "Волынь-Университет-ОДЮСШ" Елена Рудык частенько радует своих подписчиков в Instagram соблазнительными снимками. 

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Спортсменка в свои 24 года стала одним из секс-символов украинского волейбола. Красотка может похвастаться шикарной фигурой, которую она не стесняется показывать в соцсетях. К слову, в 2018 году Елена выигрывала награду "Мисс украинского волейбола".

Недавно Елена поделилась секретом красоты: "Все просто: счастье и внутренний покой поддерживают красоту женщины. Это все так просто, что мы забываем. Влюбленная и любимая женщина всегда красива, здесь не надо никаких хитростей".

 
 
 
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Публикация от Olena Rudyk (@rudychka)

Елена Рудык

Елена Рудык

Елена Рудык

Елена Рудык

Елена Рудык

Елена Рудык

Елена Рудыкd

Елена Рудыкd

В текущем сезоне Елена помогла своей команде занять четвертое место в Суперлиге, однако сама спортсменка расстроена таким результатом: "Трудно подобрать слова, искать причины, оправдания или ошибки, но это был классный сезон, хоть и нелегкий".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве прошел волейбольный турнир, который собрал множество красивых спортсменок.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 426

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Луцк, Волейбол, Елена Рудык.
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