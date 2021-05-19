Главная красотка украинского волейбола: как Елена Рудык покоряет Instagram своими фото

Волейболистка луцкой команды "Волынь-Университет-ОДЮСШ" Елена Рудык частенько радует своих подписчиков в Instagram соблазнительными снимками.

Спортсменка в свои 24 года стала одним из секс-символов украинского волейбола. Красотка может похвастаться шикарной фигурой, которую она не стесняется показывать в соцсетях. К слову, в 2018 году Елена выигрывала награду "Мисс украинского волейбола".

Недавно Елена поделилась секретом красоты: "Все просто: счастье и внутренний покой поддерживают красоту женщины. Это все так просто, что мы забываем. Влюбленная и любимая женщина всегда красива, здесь не надо никаких хитростей".

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В текущем сезоне Елена помогла своей команде занять четвертое место в Суперлиге, однако сама спортсменка расстроена таким результатом: "Трудно подобрать слова, искать причины, оправдания или ошибки, но это был классный сезон, хоть и нелегкий".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве прошел волейбольный турнир, который собрал множество красивых спортсменок.