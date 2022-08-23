Украинские пляжные волейболистки ударно выступили на чемпионате Европы (видео)
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Спортсменки преодолели нокаут-раунд
Украинки Инна и Ирина Махно стали единственными представителями Украины, которые сумели преодолеть групповой барьер на чемпионате Европы по пляжному волейболу в Мюнхене (Германия).
Об этом сообщает Федерация волейбола Украины в Facebook. "Пляжницы" дошли до 1/8 финала, где уступили лидерам сезона.
Спортсменки сумели выйти в плей-офф, где в нокаут-раунде одолели представительниц Словении Тьясу Котник и Тайду Ловшин. Однако в 1\8 финала украинок ждало серьезное испытание в виде дуэта из Нидерландов Катя Стам/Раиса Шун, которые являются лидерами мирового рейтинга в текущем сезоне. Украинки продемонстрировали способность конкурировать с лучшими командами Европы и дали бой нидерландкам, проиграв им со счетом 1:2 (15:21, 21:19, 9:15).
Таким образом, добраться до стадии четвертьфинала сестрам Махно не удалось. Но, несмотря на это, на этом чемпионате они ярко продемонстрировали способность вполне достойно противостоять признанным звездам континента.
К слову, Стам и Шун в итоге выиграли "бронзу" ЧЕ. "Золото" и "серебро" завоевали представительницы Латвии Анастасия Кравченко/Тина Граудина и швейцарки Нина Брюнне/Таня Хюберли.
У мужчин чемпионами Европы стали волейболисты из Швеции Давид Ахман/Джонатан Хелвиг, которые в финале одолели чешский дуэт Ондрей Перусик/Давид Швейнер. "Бронза" досталась норвежцам Андерсу Мол/Кристиану Сорум.
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