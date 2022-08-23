Украинские пляжные волейболистки ударно выступили на чемпионате Европы (видео)

Спортсменки преодолели нокаут-раунд

Украинки Инна и Ирина Махно стали единственными представителями Украины, которые сумели преодолеть групповой барьер на чемпионате Европы по пляжному волейболу в Мюнхене (Германия).

Об этом сообщает Федерация волейбола Украины в Facebook. "Пляжницы" дошли до 1/8 финала, где уступили лидерам сезона.

Спортсменки сумели выйти в плей-офф, где в нокаут-раунде одолели представительниц Словении Тьясу Котник и Тайду Ловшин. Однако в 1\8 финала украинок ждало серьезное испытание в виде дуэта из Нидерландов Катя Стам/Раиса Шун, которые являются лидерами мирового рейтинга в текущем сезоне. Украинки продемонстрировали способность конкурировать с лучшими командами Европы и дали бой нидерландкам, проиграв им со счетом 1:2 (15:21, 21:19, 9:15).

Сестры Махно на Чемпионате Европы по пляжному волейболу

Таким образом, добраться до стадии четвертьфинала сестрам Махно не удалось. Но, несмотря на это, на этом чемпионате они ярко продемонстрировали способность вполне достойно противостоять признанным звездам континента.

К слову, Стам и Шун в итоге выиграли "бронзу" ЧЕ. "Золото" и "серебро" завоевали представительницы Латвии Анастасия Кравченко/Тина Граудина и швейцарки Нина Брюнне/Таня Хюберли.

У мужчин чемпионами Европы стали волейболисты из Швеции Давид Ахман/Джонатан Хелвиг, которые в финале одолели чешский дуэт Ондрей Перусик/Давид Швейнер. "Бронза" досталась норвежцам Андерсу Мол/Кристиану Сорум.

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