Волейболіст до 15 років жив у Львівській області

Олімпійський чемпіон Лондона-2012 у складі збірної рф з волейболу Тарас Хтей підтримав повномасштабне вторгнення росії в Україну та кривавого диктатора володимира путіна.

Відповідну заяву спортсмен зробив у коментарі для sportrg.ru. Хтей розповів, що Захід зіштовхнув "братські" країни лобами й у росії нібито не було вибору в ситуації, що склалася.

Хтей виправдовує війну в Україні турботою про майбутнє дітей.

"Усім же очевидно: запускати те неподобство, що твориться в Україні, далі не можна було. І те, що все це там необхідно викорінювати, – факт. Я повністю підтримую нашого президента володимира путіна. Очевидно ж – настав час думати про свою безпеку, про наше майбутнє, про майбутнє наших дітей", — сказав волейболіст.

Спортсмен вважає, що Київ за допомогою війни потрібно привести до тями і називає Україну "рідною сестрою росії", а українців, що борються проти рф, "вошами".

"Завдання очевидне: просто необхідно привести Україну до тями, щоб вона нарешті повернулася обличчям до своєї рідної сестри – росії. Захід зробив усе, щоб зіткнути братні народи, щоб почалися військові дії. І росія не могла повестися інакше.

Але я вірю, що цей тяжкий період нашої спільної історії незабаром завершиться. Як кажуть, вошей вичистимо – і все буде добре”, – завив Хтей.

У мережі з гнівом сприйняли коментар 40-річного волейболіста, який народився і виріс на Львівщині.

Раніше повідомлялося, що український боксер Василь Ломаченко під час війни з рф опублікував у себе в соцмережах відео з інтерв’ю митрополита УПЦ МП Луки, що розгнівало українців.

Нагадаємо, путінський фігурист Євген Плющенко цинічно заявив, що росія всім допомагає.