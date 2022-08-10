"Долетіли і точка": російська біатлоністка поскаржилася на "Аерофлот", а в мережі лише посміялися

Спортсменка зіткнулася з російськими реаліями

Російська біатлоністка Анастасія Шевченко розповіла про проблеми із перевезенням інвентарю російськими авіалініями, які через санкції почали розбирати нові літаки на запчастини.

Відповідний пост спортсменка опублікувала у сторіс на своїй сторінці в Instagram. У ньому біатлоністка збірної рф відзначила, що від дій авіакомпанії "Аерофлот" постраждало відразу 5 спортсменів рівня національної команди. Окрім того, в "Аерофлоті" відмовилися виплачувати компенсацію.

"Найбільша авіакомпанія "Аерофлот" залишила без інвентарю одразу п’ять спортсменок збірної росії з біатлону. Жодної компенсації від компанії не було", — написала біатлоністка, тегнувши профілі Анастасії Батманової, Наталії Шевченко (Мекрюкової), Тамари Дербушевої (Вороніної), Ірини Казакевич та Дмитра Губернієва.

При перевезенні було пошкоджено інвентар спорстменок

У мережі лише посміялися з ситуації з Шевченко, зазначивши, що їй ще пощастило, що вона долетіла літаком російської компанії у зв’язку з останніми новинами. У рф розбирати літаки на запчастини доводиться не лише дрібним приватним компаніям, а й навіть державному "Аерофлоту", повідомляли в reuters.

Раніше повідомлялося, що росія вкрала західні літаки, які брала у лізинг. Сумарна вартість страхових претензій, що висуваються рф за ці повітряні судна, вже перевищила 10 мільярдів доларів.