Спортсменка столкнулась с российскими реалиями

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко рассказала о проблемах с перевозкой инвентаря российскими авиалиниями, которые из-за санкций начали разбирать новые самолеты на запчасти.

Соответсвующий пост спортсменка опубликовала в сторис на своей странице в Instagram. В нем биатлонистка сборной рф отметила, что от действий авиакомпании Аэрофлот пострадало сразу 5 спортсменов уровня национальной команды. Кроме того, в Аэрофлоте отказались выплачивать компенсацию.

"Самая крупная авиакомпания "Аэрофлот" оставила без инвентаря сразу пять спортсменок сборной россии по биатлону. Никакой компенсации от компании не последовало", – написала биатлонистка, тегнув профили Анастасии Батмановой, Натальи Шевченко (Мекрюковой), Тамары Дербушевой (Ворониной), Ирины Казакевич и Дмитрия Губерниева.

При перевозке был поврежден интвентарь спорстменок

В сети лишь посмеялись над ситуацией с Шевченко, отметив, что ей еще повезло, что она долетела на самолете российской компании в связи с последними новостями. В россии разбирать самолеты на запчасти приходится не только мелким частным компаниям, но даже государственному "Аэрофлоту", сообщали в reuters.

Ранее сообщалось, что россия украла западные самолеты, которые брала в лизинг. Суммарная стоимость страховых претензий, выдвигаемых рф за эти воздушные суда, уже превысила 10 миллиардов долларов.