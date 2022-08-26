Українець Проценко виграв етап "Діамантової ліги", перевершивши олімпійського чемпіона
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 23
Спортсмен нещодавно досяг успіху і на Чемпіонаті Європи
У п’ятницю, 26 серпня, український легкоатлет Андрій Проценко, який напередодні виграв "бронзу" на мультиспортивному чемпіонаті Європи у Мюнхені, здобув золоту медаль на етапі "Діамантової ліги" у Лозанні (Швейцарія) у секторі для стрибків у висоту.
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України (НОК) у Facebook. Українцю підкорилася висота 2,24 м.
Проценко з першої спроби взяв три висоти – 2,15, 2,20, 2,24, але підкорити 2,27 м сьогодні не зумів. Примітно, що цього результату вистачило йому для перемоги, адже решта суперників 34-річного Андрія повторила його результат із більшою кількістю спроб. Таким чином, український легкоатлет здобув свою першу перемогу у цьому сезоні "Діамантової ліги". До речі, олімпійський чемпіон Токіо-2020 Мутаз Есса Баршим із Катару задовольнявся лише "сріблом".
Результати стрибунів у висоту на етапі "Діамантової ліги" у Лозанні
- Андрій Проценко (Україна) – 2,24 м
- Мутаз Есса Баршим (Катар) – 2,24 м
- Джувон Гаррісон (США) – 2,24 м
Додамо, що українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук із результатом 14.31 м виграла "бронзу" у потрійному стрибку.
Результати стрибунів у довжину (потрійний стрибок) на етапі "Діамантової ліги" у Лозанні
- Юлімар Рохас (Венесуела) – 15,31
- Шаніка Томас (Ямайка) – 14,64
- Марина Бех-Романчук (Україна) – 14,31
Нагадаємо, на мультиспортивному чемпіонаті Європи у Мюнхені Бех-Романчук здобула "золото" у потрійному стрибку.
Раніше повідомлялося, що українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих перемогла на етапі "Діамантової ліги" у Марокко.