Українець Проценко виграв етап "Діамантової ліги", перевершивши олімпійського чемпіона

Спортсмен нещодавно досяг успіху і на Чемпіонаті Європи

У п’ятницю, 26 серпня, український легкоатлет Андрій Проценко, який напередодні виграв "бронзу" на мультиспортивному чемпіонаті Європи у Мюнхені, здобув золоту медаль на етапі "Діамантової ліги" у Лозанні (Швейцарія) у секторі для стрибків у висоту.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України (НОК) у Facebook. Українцю підкорилася висота 2,24 м.

Проценко з першої спроби взяв три висоти – 2,15, 2,20, 2,24, але підкорити 2,27 м сьогодні не зумів. Примітно, що цього результату вистачило йому для перемоги, адже решта суперників 34-річного Андрія повторила його результат із більшою кількістю спроб. Таким чином, український легкоатлет здобув свою першу перемогу у цьому сезоні "Діамантової ліги". До речі, олімпійський чемпіон Токіо-2020 Мутаз Есса Баршим із Катару задовольнявся лише "сріблом".

Результати стрибунів у висоту на етапі "Діамантової ліги" у Лозанні

Андрій Проценко (Україна) – 2,24 м Мутаз Есса Баршим (Катар) – 2,24 м Джувон Гаррісон (США) – 2,24 м

Додамо, що українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук із результатом 14.31 м виграла "бронзу" у потрійному стрибку.

Результати стрибунів у довжину (потрійний стрибок) на етапі "Діамантової ліги" у Лозанні

Юлімар Рохас (Венесуела) – 15,31 Шаніка Томас (Ямайка) – 14,64 Марина Бех-Романчук (Україна) – 14,31

Нагадаємо, на мультиспортивному чемпіонаті Європи у Мюнхені Бех-Романчук здобула "золото" у потрійному стрибку.

Раніше повідомлялося, що українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих перемогла на етапі "Діамантової ліги" у Марокко.