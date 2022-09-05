Энди Руис — Луис Ортис: лучшие моменты боя (видео)

Спортсмены продержались до финального гонга

В ночь на 5 сентября в США (Лос-Анжелес) сошлись в бою боксеры-супертяжеловесы экс-чемпион мира Энди Руис (США,34–2, 22 KO) и бывший претендент на чемпионство Луис Ортис (Куба, 33–2, 28 KO, 2 NC). Поединок в супертяжелом весе закончился в пользу Руиса единогласным решением судей.

Бой начался в 6:00 по Киеву, велась прямая трансляция всех 12 раундов. Ортиса отправляли в нокдаун во втором и седьмом раундах. Но бой продолжался до финального гонга.

Второй раунд был достаточно динамичным, Ортис побывал в нокдауне дважды. Руис контратаковал джеб кубинца правым хуком и дважды отправил его на пол. Но к чести Ориса — он достоял до гонга.

В третий нокдаун кубинца отправили в седьмом раунде правым боковым.

Руис в 11 раунде нанес серьезный удар кубинцу в глаз. Ортис пытался противостоять сопернику и нокаутировать его, провел несколько хороших попаданий в решающей трехминутке, но победу ему это не принесло.

Накануне боя боксеры взвешивались. 43-летний кубинец Ортис весил 111,2 кг, а 32-летний Руис — 121,9 кг. Отметим, что минувший бой Руис провел в мае 2021 года и также выиграл решением судей. Ортис в январе этого года нокаутировал Чарльза Мартина.

Ранее "Телеграф" сообщал, что названа дата следующего боя Василия Ломаченко.