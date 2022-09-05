Енді Руїс — Луїс Ортіс: найкращі моменти бою (відео)

Спортсмени протрималися до фінального гонгу

У ніч на 5 вересня в США (Лос-Анжелес) зійшлися в бою боксери-суперважкоатлети екс-чемпіон світу Енді Руїс (США,34–2, 22 KO) та колишній претендент на чемпіонство Луїс Ортіс (Куба, 33–2, 28 KO 2 NC). Поєдинок у надважкій вазі закінчився на користь Руїса одноголосним рішенням суддів.

Бій розпочався о 6:00 за Києвом, велася пряма трансляція всіх 12 раундів. Ортіса відправляли у нокдаун у другому та сьомому раундах. Але бій продовжувався до фінального гонгу.

Другий раунд був досить динамічним, Ортіс побував у нокдауні двічі. Руїс контратакував джеб кубинця правим хуком і двічі відправив його на підлогу. Але до честі Оріса він протримався до гонгу.

У третій нокдаун кубинця відправили у сьомому раунді правим бічним.

Руїс в 11 раунді завдав серйозного удару кубинцю в око. Ортіс намагався протистояти супернику та нокаутувати його, провів кілька хороших влучень у вирішальній трихвилинці, але перемогу йому це не дало.

Напередодні бою боксери зважувалися. 43-річний кубинець Ортіс важив 111,2 кг, а 32-річний Руїс — 121,9 кг. Зазначимо, що минулий бій Руїс провів у травні 2021 року та також виграв рішенням суддів. Ортіс у січні цього року нокаутував Чарльза Мартіна.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що названо дату наступного бою Василя Ломаченка.