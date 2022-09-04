Бій Усик — Ф’юрі під загрозою зриву

Найочікуваніший бій у гевівейті, схоже, відкладається

Супербій у надважкій вазі між українцем Олександром Усиком (20-0, 13 КО), який нещодавно переміг Ентоні Джошуа в реванші, та британцем Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) може не відбутися.

Чемпіон WBA, WBO та IBF Усик після повернення до Києва заявив на пресконференції, що не має наміру виходити на ринг у 2022 році. Це дуже не сподобалося "Циганському королю".

Український чемпіон заявив, що хоче відпочити від тренувань, залікувати старі травми, а також побути з родиною.

"У грудні неможливо. По-перше, у мене є деякі старі травми, які дали про себе знати, і які потрібно залікувати. Я думаю, що відновлення мінімум пару місяців буде. А по-друге, я не хочу в грудні боксувати. Просто не хочу.

Місяця немає — а я вою. Я хочу з дітьми трохи побути. Я повернувся додому, тут багато роботи, яку треба зробити. Я поїду до хлопців (на фронт), підтримати їх. Потрібно попрацювати вдома. Тут багато роботи, бокс нехай трохи зачекає ", – наголосив Усик.

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Ф’юрі у відповідь звинуватив Усика в боягузтві й заявив, що не має наміру чекати на українця. Схоже, "Циганський король" захищатиме чемпіонський пояс WBС із кимось іншим. Цікаво, що Олександр сам викликав Тайсона на бій.

"Він багато наговорив і тепер біжить у страху, як маленька сучка. Ось хто він. Каже, що хоче битися наступного року, бо має якісь травми після того спарингу, який у був з Джошуа. Дуже скоро я все одно битимуся. Проти кого? Ми ще не знаємо. Шукаємо суперника. Але в найближчі кілька місяців я битимуся тут, у Великій Британії", – цитує Ф’юрі talksport.

Раніше промоутер Боб Арум назвав попередню дату бою Усик — Ф’юрі. А букмекери вже назвали фаворита в потенційному поєдинку.