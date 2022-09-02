Букмекери дали перші прогнози на супербій Усик — Ф’юрі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Бій непереможних боксерів може стати подією року у світі боксу
Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі українець Олександр Усик (20-0, 13 КО) після перемоги на Ентоні Джошуа у серпні 2022 року заявив, що хоче провести лише один бій — проти володаря титулу WBC британця Тайсона Ф’юрі (3 -0-1, 23 КО).
"Циганський король" (прізвисько британця) оголосив про завершення кар’єри, проте букмекери вважають, що солідний гонорар і можливість стати великим (на кону поєдинку стоятиме титул абсолютного чемпіона світу) можуть змусити Тайсона повернутися. Компанія William Hill опублікувала свій прогноз на потенційний супербій.
На думку фахівців, Фьюрі є беззаперечним фаворитом поєдинку, на успіх якого можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,36. Водночас перемога українця оцінюється коефіцієнтом 3,10. Нічия малоймовірна — коефіцієнт 19,00.
Прогноз букмекерів на супербій Олександр Усик — Тайсон Ф’юрі (дані за 2 вересня):
- William Hill: (перемога Усика 3,10 — нічия 19,00 — перемога Ф'юрі 1,36)
"Циганський король" свій останній бій провів 23 квітня проти свого співвітчизника Ділліана Вайта. Претендент протримався лише 6 раундів. Після цього чемпіон заявив, що залишає бокс. У серпні Ф’юрі у себе в соцмережах знову попрощався з боксом.
Однак після реваншу з Джошуа Усик викликав чемпіона WBC на бій. Ф’юрі, схоже, хоче провести поєдинок з українцем, проте до організації "бою року" ще далеко. Промоутер Боб Арум вже назвав потенційну дату дуелі.