Букмекери дали перші прогнози на супербій Усик — Ф’юрі

Бій непереможних боксерів може стати подією року у світі боксу

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі українець Олександр Усик (20-0, 13 КО) після перемоги на Ентоні Джошуа у серпні 2022 року заявив, що хоче провести лише один бій — проти володаря титулу WBC британця Тайсона Ф’юрі (3 -0-1, 23 КО).

"Циганський король" (прізвисько британця) оголосив про завершення кар’єри, проте букмекери вважають, що солідний гонорар і можливість стати великим (на кону поєдинку стоятиме титул абсолютного чемпіона світу) можуть змусити Тайсона повернутися. Компанія William Hill опублікувала свій прогноз на потенційний супербій.

На думку фахівців, Фьюрі є беззаперечним фаворитом поєдинку, на успіх якого можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,36. Водночас перемога українця оцінюється коефіцієнтом 3,10. Нічия малоймовірна — коефіцієнт 19,00.

Прогноз букмекерів на супербій Олександр Усик — Тайсон Ф’юрі (дані за 2 вересня):

William Hill: (перемога Усика 3,10 — нічия 19,00 — перемога Ф'юрі 1,36)

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"Циганський король" свій останній бій провів 23 квітня проти свого співвітчизника Ділліана Вайта. Претендент протримався лише 6 раундів. Після цього чемпіон заявив, що залишає бокс. У серпні Ф’юрі у себе в соцмережах знову попрощався з боксом.

Однак після реваншу з Джошуа Усик викликав чемпіона WBC на бій. Ф’юрі, схоже, хоче провести поєдинок з українцем, проте до організації "бою року" ще далеко. Промоутер Боб Арум вже назвав потенційну дату дуелі.