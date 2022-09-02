Букмекеры дали первые прогнозы на супербой Усик - Фьюри

Бой непобедимых боксеров может стать событием года в мире бокса

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) после победы на Энтони Джошуа в августе 2022 года заявил, что хочет провести лишь один бой — против обладателя титула WBC британца Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 КО).

"Цыганский король" (прозвище британца) объявил о завершении карьеры, однако букмекеры считают, что солидный гонорар и возможность стать великим (на кону поединка будет стоять титул абсолютного чемпиона мира) могут заставить Тайсона вернуться. Компания William Hill опубликовала свой прогноз на потенциальный супербой.

По мнению специалистов, Фьюри является безоговорочным фаворитом поединка, на успех которого можно сделать ставку с коэффициентом 1,36. В то же время победа украинца оценивается коэффициентом 3,10. Ничья маловероятна — коэффициент 19,00.

Прогноз букмекеров на супербой Александр Усик — Тайсон Фьюри (данные за 2 сентября):

William Hill: (победа Усика 3,10 — ничья 19,00 — победа Фьюри 1,36)

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"Цыганский король" свой последний бой провел 23 апреля против своего соотечественника Диллиана Уайта. Претендент продержался всего 6 раундов. После этого чемпион заявил, что покидает бокс. В августе Фьюри у себя в соцсетях вновь попрощался с боксом.

Однако после реванша с Джошуа Усик вызвал чемпиона WBC на бой. Фьюри, похоже, хочет провести поединок с украинцем, однако до организации "боя года" еще далеко. Тем не менее промоутер Боб Арум уже назвал потенциальную дату схватки.