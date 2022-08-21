Британец отдал победу Усику: судейские записки, которые сорвали голову Джошуа (фото)

Больше всего вопросов к американскому судье

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO и The Ring в супертяжелом весе, олимпийский чемпион Александр Усик (20-0, 13 КО) сумел победить британского претендента и чемпиона ОИ-2012 Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) на вечере бокса в Джидде (Саудовская Аравия) раздельным решением судей, что вызвало массу споров в сети.

Dailymail опубликовало судейские записки боя Усик — Джошуа, согласно которым британский судья отдал победу украинцу, а американский насчитал 5-1 в пользу AJ уже к середине поединка.

Британский судья Стив Грей отдал предпочтение Усику – 115:113, американец Глен Фельдман каким-то образом увидел триумф Джошуа в бою – 113:115, а украинец Виктор Фесечко насчитал убедительную победу соотечественника – 116:112. Добавим, что судейский счет вызвал немало споров в сети. К примеру, украинский боксер Василий Ломаченко жестко раскритиковал судью, который отдал победу британцу.

Судейские записки боя Усик - Джошуа 2

"У меня один вопрос. Что за счет 115:113 в пользу Джошуа? Я не понимаю. Этот судья разбирается в боксе или нет? Это был великолепный бой. Оба боксёра показали свои большие сердца – сердца воинов. Потрясающий бой! Для украинцев это много значит, поскольку это большая победа для нашей страны", — цитирует Ломаченко iD Boxing.

Отметим, после оглашения судейского вердикта Джошуа "поплыл" и начал бросаться на команду Усика, а также кидаться чемпионскими поясами украинца. У нас на сайте доступно полное видео боя Усик — Джошуа 2, а у кого нет времени на просмотр поединка целиком предлагаем посмотреть хайлайты реванша.