"Ярость на Красном море": полное видео боя Усик - Джошуа 2

Украинец добыл большую победу в Саудовской Аравии

Украинский боксер Александр Усик (20-0, 13 КО) защитил титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, а также завоевал вакантный пояс The Ring в напряженном поединке-реванше против британца Энтони Джошуа (24-3, 22 КО).

Полное видео боя Усик — Джошуа 2 в хорошем качестве доступно на megogo. Поединок завершился победой украинца раздельным решением судей. Итоговый счет: 115 -113, 113-115, 116-112 в пользу украинца.

Усик и Джошуа провели конкурентный бой, однако сценарий поединка сильно отличался от первой битвы боксеров. Энтони был более вынослив и довольно грамотно контролировал центр ринга, экономя "бензин". Усик, в свою очередь, много двигался и работал на ногах. В 9-м раунде Александр нахватался мощных ударов от претендента и едва не упал — украинца спасли грамотные клинчи и гонг на перерыв. А вот в чемпионских раундах (10-12) украинец перебоксировал британца, что и вылилось в его итоговую победу.

Лучшие моменты боя Усик — Джошуа 2

Полное видео боя Усик — Джошуа 2

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Напомним, Усик после боя заявил, что хочет сразиться с Тайсоном Фьюри, однако британец завершил карьеру боксера. Пока не понятно, вернется ли "Цыганский король" на ринг ради супербоя с украинцем.

Ранее сообщалось, что украинский боксер-полутяж Даниель Лапин победил на вечере бокса Усик — Джошуа 2.