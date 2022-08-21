Тайсон Фьюри отреагировал на вызов Усика (видео)

Похоже, нас ждет супербой Усик — Фьюри

Александр Усик (20-0, 13 КО) после победы над Энтони Джошуа в реванше (24-3, 22 КО) бросил вызов чемпиону WBC Тайсону Фьюри (32-0-1, 23 КО). "Цыганский король" практически сразу отреагировал на выпад украинца.

На своей странице в Twitter Тайсон опубликовал свой ответ, в котором сообщил, чтобы промоутеры доставали чековую книжку, ведь он возвращается. Также британец оскорбил и Александра, и Энтони якобы за плохой бокс.

"Они оба были д**ьмовыми. Это был один из худших титульных боев в тяжелом весе, который я когда-либо видел. Это было д**ьмо, это было гре**нное д**ьмо. Достаньте свою чековую книжку. "Цыганский король" здесь, чтобы остаться навсегда", — заявил Фьюри.

Отметим, во втором бою с Энтони Джошуа Усик защитил пояса WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, а также завоевал вакантный пояс The Ring, который ранее принадлежал Фьюри. У "Цыганского короля" отобрали титул после его недавнего заявления о завершении карьеры. У нас на сайте доступны видео лучших моментов боя Усик — Джошуа 2, а также полное видео реванша.