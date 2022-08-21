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Тайсон Ф’юрі відреагував на виклик Усика (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Олександр Усик та Тайсон Ф’юрі Новина оновлена 21 серпня 2022, 09:24
Олександр Усик та Тайсон Ф’юрі

Схоже, нас чекає супербій Усик — Ф`юрі

Олександр Усик (20-0, 13 КО) після перемоги над Ентоні Джошуа в реванші (24-3, 22 КО) кинув виклик чемпіону WBC Тайсону Ф’юрі (32-0-1, 23 КО). "Циганський король" практично одразу відреагував на випад українця.

На своїй сторінці в Twitter Тайсон опублікував свою відповідь, в якій повідомив, щоб промоутери діставали чекову книжку, адже він повертається. Також британець образив і Олександра, і Ентоні за начебто поганий бокс.

"Вони обидва були л**новими. Це був один із найгірших титульних боїв у важкій вазі, який я коли-небудь бачив. Це було л**но, це було гре**не л**но. Дістаньте свою чекову книжку. "Циганський король" тут, щоб залишитися назавжди", — заявив Фьюрі.

Зазначимо, у другому бою з Ентоні Джошуа Усик захистив пояси WBA Super, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі, а також завоював вакантний пояс The Ring, який раніше належав Ф’юрі. У "Циганського короля" відібрали титул після його нещодавньої заяви про завершення кар’єри. У нас на сайті доступні відео кращих моментів бою Усик — Джошуа 2, а також повне відео реваншу.

Теги:
#Бокс #Тайсон Ф'юрі #Олександр Усик #Ентоні Джошуа