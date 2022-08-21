Джошуа викинув пояси Усика і накинувся на команду українця: момент потрапив на відео

Британець сильно засмутився, зазнавши поразки

У ніч на неділю, 21 серпня, Олександр Усик (20-0, 13 КО) захистив чемпіонські титули WBA Super, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі у реванші з претендентом Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО). Після поєдинку глядачі стали свідками дивної поведінки британця.

Про це повідомляє Sky Sports Boxing у Twitter. Ентоні, який позиціонує себе як джентльмен у боксі, раптом схопив пояси Усика і демонстративно викинув їх.

На відео потрапив момент, як розлючений Ентоні підняв вгору пояси WBA Super та The Ring, а потім демонстративно шпурнув їх на настил рингу. До речі, титул The Ring був на кону реваншу Усик — Джошуа 2 через те, що чемпіон за цією версією британець Тайсон Ф’юрі оголосив про закінчення кар’єри боксера.

Зазначимо, що після оголошення суддівського вердикту Джошуа вихопив мікрофон і почав досить емоційну промову.

А на пресконференції після реваншу Олександр прокоментував поведінку британця. Українець заявив, що поважає суперника, а його поведінку він списав на емоції. Крім того, чемпіон заявив, що бачив, як Джошуа накинувся на члена його команди. Усик порадив AJ більше так не робити, адже у складі його команди є чудові вуличні бійці.

"Я бачив, як Джошуа кидався на члена моєї команди. Якщо він хотів побитися ще й на кулаках, то я йому не раджу, адже в моїй команді є чудові стрітфайтери", — заявив Усик.

У нас на сайті доступні відео кращих моментів бою Усик — Джошуа 2, а також повне відео реваншу.

Раніше повідомлялося, що українець Даніель Лапін виграв свій бій на вечорі боксу в Джидді.