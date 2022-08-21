Джошуа выбросил пояса Усика и накинулся на команду украинца: момент попал на видео

Британец сильно расстроился, потерпев поражение

В ночь на воскресенье, 21 августа, Александр Усик (20-0, 13 КО) защитил чемпионские титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе в реванше с претендентом Энтони Джошуа (24-3, 22 КО). После поединка зрители стали свидетелями странного поведения британца.

Об этом сообщает Sky Sports Boxing в Twitter. Энтони, который позиционирует себя как джентльмен в боксе, вдруг схватил пояса Усика и демонстративно выбросил их.

На видео попал момент, как разъяренный Энтони поднял вверх пояса WBA Super и The Ring, а затем демонстративно швырнул их на настил ринга. К слову, титул The Ring был на кону реванша Усик — Джошуа 2 из-за того, что чемпион по этой версии британец Тайсон Фьюри объявил об окончании карьеры боксера.

Отметим, после объявления судейского вердикта Джошуа выхватил микрофон и начал довольно эмоциональную речь.

А на пресс-конференции после реванша Александр прокомментировал поведение британца. Украинец заявил, что уважает соперника, а его поведение он списал на эмоции. Кроме того, чемпион заявил, что видел, как Джошуа накинулся на члена его команда. Усик посоветовал AJ больше так не делать, ведь в составе его команды есть отличные уличные бойцы.

"Я видел, как Джошуа кидался на члена моей команды. Если он хотел побиться еще и на кулаках, то я ему не советую, ведь в моей команде есть отличные стритфайтеры", — заявил Усик.

У нас на сайте доступны видео лучших моментов боя Усик — Джошуа 2, а также полное видео реванша.

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