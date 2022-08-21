"Лють на Червоному морі": повне відео бою Усик — Джошуа 2

Українець здобув велику перемогу у Саудівській Аравії

Український боксер Олександр Усик (20-0, 13 КО) захистив титули WBA Super, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі, а також завоював вакантний пояс The Ring у напруженому поєдинку-реванші проти британця Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО).

Повне відео бою Усик — Джошуа 2 у високій якості доступно на megogo. Поєдинок завершився перемогою українця роздільним рішенням суддів. Підсумковий рахунок: 115-113, 113-115, 116-112 на користь українця.

Усик і Джошуа провели конкурентний бій, проте сценарій поєдинку сильно відрізнявся від першої битви боксерів. Ентоні був витриваліший і досить грамотно контролював центр рингу, заощаджуючи "бензин". Усик, у свою чергу, багато рухався та працював на ногах. У 9-му раунді Олександр нахапався потужних ударів від претендента і ледь не впав – українця врятували грамотні клінчі та гонг на перерву. А ось у чемпіонських раундах (10-12) українець перебоксував британця, що й вилилося у його підсумкову перемогу.

Найкращі моменти бою Усик — Джошуа 2

Повне відео бою Усик — Джошуа 2

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Нагадаємо, Усик після бою заявив, що хоче битися з Тайсоном Ф’юрі, проте британець завершив кар’єру боксера. Поки не зрозуміло, чи "Циганський король" повернеться на ринг заради супербою з українцем.

Раніше повідомлялося, що український боксер Даніель Лапін переміг на вечорі боксу Усик — Джошуа 2.