Британець віддав перемогу Усику: суддівські записки, які зірвали голову Джошуа (фото)

Найбільше запитань до американського судді

Чемпіон світу за версіями WBA Super, WBO, IBF, IBO та The Ring у суперважкій вазі, олімпійський чемпіон Олександр Усик (20-0, 13 КО) зумів перемогти британського претендента та чемпіона ОІ-2012 Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) на вечорі боксу в Джидді (Саудівська Аравія) роздільним рішенням суддів, що викликало масу суперечок у мережі.

Dailymail опублікувало суддівські записки бою Усик — Джошуа, згідно з якими британський суддя віддав перемогу українцю, а американський нарахував 5-1 на користь AJ вже до середини поєдинку.

Британський суддя Стів Грей віддав перевагу Усику – 115:113, американець Глен Фельдман якимось чином побачив тріумф Джошуа у бою – 113:115, а українець Віктор Фесечко нарахував переконливу перемогу співвітчизника – 116:112. Додамо, що суддівський рахунок викликав чимало суперечок у мережі. Наприклад, український боксер Василь Ломаченко жорстко розкритикував суддю, який дав перемогу британцю.

Суддівські записки бою Усик — Джошуа 2

"У мене одне питання. Що за рахунок 115:113 на користь Джошуа? Я не розумію. Цей суддя розбирається в боксі чи ні? Це був чудовий бій. Обидва боксери показали свої великі серця – серця воїнів. Приголомшливий бій! Для українців це багато означає, оскільки це велика перемога для нашої країни", — цитує Ломаченка iD Boxing.

Зазначимо, після оголошення суддівського вердикту Джошуа "поплив" і почав кидатися на команду Усика, а також кидатися чемпіонськими поясами українця. У нас на сайті доступне повне відео бою Усик — Джошуа 2, а у кого немає часу на перегляд поєдинку цілком пропонуємо подивитися хайлайти реваншу.