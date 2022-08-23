В Раде предложили сделать Усика Героем Украины

Боксер дважды победил Энтони Джошуа

Чемпиону мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO и The Ring в супертяжелом весе, олимпийскому чемпиону Александру Усику (20-0, 13 КО) хотят дать звание "Герой Украины" за победу над Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия).

Соответствующий проект постановления появился на сайте Верховной Рады Украины. Автором проекта является народный депутат Юрий Загородний, ранее представлявший партию "Оппозиционная платформа – За жизнь", чья деятельность была запрещена в стране.

В проекте призывают президента Украины Владимира Зеленского присвоить звание "Герой Украины" чемпиону мира по боксу Александру Усику за "личный весомый вклад в развитие отечественного спорта, достижение высоких результатов, выявленную самоотверженность и волю к победе, подъем международного авторитета Украины".

"Считаем целесообразным предложить Верховной Раде Украины обратиться к Президенту Украины с предложением присвоить звание "Герой Украины" профессиональному украинскому боксеру Усику Александру Александровичу", – говорится в объяснительной записке проекта постановления.

Напомним, Усик дважды победил Джошуа и оба раза по очкам, правда, во второй раз решение было раздельное. У нас на сайте доступны видео лучших моментов реванша, а также полный бой.