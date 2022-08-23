У Раді запропонували зробити Усика Героєм України

Боксер двічі переміг Ентоні Джошуа

Чемпіону світу за версіями WBA Super, WBO, IBF, IBO та The Ring у суперважкій вазі, олімпійському чемпіону Олександру Усику (20-0, 13 КО) хочуть дати звання "Герой України" за перемогу над Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) 20 серпня в Джидді (Саудівська Аравія).

Відповідний проєкт постанови з’явився на сайті Верховної Ради України. Автором проєкту є народний депутат Юрій Загородній, який раніше представляв партію "Опозиційна платформа – За життя", діяльність якої була заборонена в країні.

У проєкті закликають президента України Володимира Зеленського присвоїти звання "Герой України" чемпіону світу з боксу Олександру Усику за "вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняного спорту, досягнення високих результатів, виявлені самовідданість та волю до перемоги, піднесення міжнародного авторитету України".

"Вважаємо за доцільне запропонувати Верховній Раді України звернутися до Президента України з пропозицією присвоїти звання "Герой України" професійному українському боксеру Усику Олександру Олександровичу", – йдеться у пояснювальній записці проєкту постанови.

Нагадаємо, Усик двічі переміг Джошуа й обидва рази по очках, щоправда, вдруге рішення було роздільним. У нас на сайті доступні відео найкращих моментів реваншу, а також повний бій.