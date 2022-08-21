Прогноз від Арестовича та секрет перемоги українця: найкращі жарти та меми про реванш Усик — Джошуа 2 (фото, відео)

Користувачі жартують про поведінку Джошуа та суддівський рахунок

У суботу, 20 серпня, Олександр Усик (20-0, 13 КО) захистив чемпіонські титули WBA Super, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі у реванші з претендентом Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО). Великий бій породив чимало мемів і жартів у мережі, зокрема через дивну поведінку претендента після програшу.

"Телеграф" зібрав у мережі найкращі меми про реванш Усик — Джошуа 2, який проходив у Джидді (Саудівська Аравія). В основному, користувачі жартували на тему поведінки британця, який після оголошення вердикту раптово вихопив мікрофон і почав на емоціях міркувати про невдалий поєдинок. Крім того, Ентоні кидався на команду українця, а також кинув на настил рингу чемпіонські пояси Олександра.

Також користувачі жартами відреагували на дивні суддівські записки, в яких один із суддів побачив перемогу британця з рахунком 115-113.

Підбірка мемів про бій Усик — Джошуа 2

Усик — Джошуа 2 — як у мережі побачили 10-й раунд

"Хайлайти" бою Усик — Джошуа 2

Усик слухає похвалу від Джошуа після бою

Джошуа двічі програв Усику

Усик натиснув кнопку, після чого Джошуа втратив голову...

Реакція Олександра, коли Ентоні взяв у руки мікрофон

Джошуа пише виправдання за свою поведінку у соцмережах

Американський суддя побачив у бою перемогу Джошуа — 115-113

Надійний прогноз на бій

Усик, коли Джошуа "понесло" після бою

Джошуа апперкотом намагався дістати Усика протягом усього поєдинку

Коли поставив не на того

Секрет перемоги Усика

У нас на сайті можна переглянути повне відео бою Усик — Джошуа 2, а також хайлайти реваншу.

Нагадаємо, після перемоги в Джидді Олександр викликав на поєдинок ще одного британця, чемпіона WBC Тайсона Ф’юрі. "Циганський король", який тільки недавно оголосив про завершення кар’єри, схоже, погодився дати українцю бій.