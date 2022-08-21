Прогноз від Арестовича та секрет перемоги українця: найкращі жарти та меми про реванш Усик — Джошуа 2 (фото, відео)
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Користувачі жартують про поведінку Джошуа та суддівський рахунок
У суботу, 20 серпня, Олександр Усик (20-0, 13 КО) захистив чемпіонські титули WBA Super, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі у реванші з претендентом Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО). Великий бій породив чимало мемів і жартів у мережі, зокрема через дивну поведінку претендента після програшу.
"Телеграф" зібрав у мережі найкращі меми про реванш Усик — Джошуа 2, який проходив у Джидді (Саудівська Аравія). В основному, користувачі жартували на тему поведінки британця, який після оголошення вердикту раптово вихопив мікрофон і почав на емоціях міркувати про невдалий поєдинок. Крім того, Ентоні кидався на команду українця, а також кинув на настил рингу чемпіонські пояси Олександра.
Також користувачі жартами відреагували на дивні суддівські записки, в яких один із суддів побачив перемогу британця з рахунком 115-113.
Підбірка мемів про бій Усик — Джошуа 2
У нас на сайті можна переглянути повне відео бою Усик — Джошуа 2, а також хайлайти реваншу.
Нагадаємо, після перемоги в Джидді Олександр викликав на поєдинок ще одного британця, чемпіона WBC Тайсона Ф’юрі. "Циганський король", який тільки недавно оголосив про завершення кар’єри, схоже, погодився дати українцю бій.