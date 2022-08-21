Прогноз от Арестовича и секрет победы украинца: лучшие шутки и мемы о реванше Усик - Джошуа 2 (фото, видео)

Пользователи шутят о поведении Джошуа и судейском счете

В субботу, 20 августа, Александр Усик (20-0, 13 КО) защитил чемпионские титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе в реванше с претендентом Энтони Джошуа (24-3, 22 КО). Большой бой породил немало мемов и шуток в сети, в частности из-за странного поведения претендента после проигрыша.

"Телеграф" собрал в сети лучшие мемы о реванше Усик — Джошуа 2, который проходил в Джидде (Саудовская Аравия). В основном пользователи шутили на тему поведения британца, который после оглашения вердикта внезапно выхватил микрофон и начал на эмоциях рассуждать про неудачный поединок. Кроме того, Энтони бросался на команду украинца, а также бросил на настил ринга чемпионские пояса Александра.

Также пользователи шутками отреагировали на странные судейские записки, в которых один из судей увидел победу британца со счетом — 115-113.

Подборка мемов о бое Усик — Джошуа 2

Усик - Джошуа 2 - как в сети увидели 10-й раунд

"Хайлайты" боя Усик - Джошуа 2

Усик слушает похвалу от Джошуа после боя

Джошуа дважды проиграл Усику

Усик нажал кнопку, после чего Джошуа потерял голову...

Реакция Александра, когда Энтони взял в руки микрофон

Джошуа пишет оправдание за свое поведение в соцсетях

Американский судья усмотрел в бою победу Джошуа - 115-113

Надежный прогноз на бой

Усик, когда Джошуа "понесло" после боя

Джошуа аппперкотом пытался достать Усика на протяжении всего поединка

Когда поставил не на того

Секрет победы Усика

У нас на сайте можно посмотреть полное видео боя Усик — Джошуа 2, а также хайлайты реванша.

Напомним, после победы в Джидде Александр вызвал на поединок еще одного британца, чемпиона WBC Тайсона Фьюри. "Цыганский король", который только недавно объявил о завершении карьеры, похоже, согласился дать украинцу бой.