Прогноз от Арестовича и секрет победы украинца: лучшие шутки и мемы о реванше Усик - Джошуа 2 (фото, видео)
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Пользователи шутят о поведении Джошуа и судейском счете
В субботу, 20 августа, Александр Усик (20-0, 13 КО) защитил чемпионские титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе в реванше с претендентом Энтони Джошуа (24-3, 22 КО). Большой бой породил немало мемов и шуток в сети, в частности из-за странного поведения претендента после проигрыша.
"Телеграф" собрал в сети лучшие мемы о реванше Усик — Джошуа 2, который проходил в Джидде (Саудовская Аравия). В основном пользователи шутили на тему поведения британца, который после оглашения вердикта внезапно выхватил микрофон и начал на эмоциях рассуждать про неудачный поединок. Кроме того, Энтони бросался на команду украинца, а также бросил на настил ринга чемпионские пояса Александра.
Также пользователи шутками отреагировали на странные судейские записки, в которых один из судей увидел победу британца со счетом — 115-113.
Подборка мемов о бое Усик — Джошуа 2
У нас на сайте можно посмотреть полное видео боя Усик — Джошуа 2, а также хайлайты реванша.
Напомним, после победы в Джидде Александр вызвал на поединок еще одного британца, чемпиона WBC Тайсона Фьюри. "Цыганский король", который только недавно объявил о завершении карьеры, похоже, согласился дать украинцу бой.