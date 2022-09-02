Усик объяснил свои высказывания о Крыме и поставил точку в дискуссии, чей полуостров

Боксер выразил недовольство тем, что его многие годы донимали этим вопросом, чтобы заработать себе рейтинги.

Украинский боксер Александр Усик, на днях одержавший свою 20-ю победу в 20 профессиональных поединках, одолев британца Энтони Джошуа по очкам, поставил точку в дискуссиях вокруг принадлежности Крыма. С 2014 года уроженец Симферополя много раз попадал в скандальную хронику из-за своих неоднозначных высказываний о статусе полуострова. Вернувшись в Украину после победного поединка в Саудовской Аравии, Усик объяснил все свои слова и наконец высказался максимально четко.

Во время пресс-конференции его снова спросили: "Чей Крым?". Эти расспросы боксер сравнил с настойчивыми попытками наесться за его счет в ресторане, когда он не угощает. Усик также рассказал, что в 2014 году тоже общался с журналистами после боя и впервые услышал этот вопрос. "Меня спросили о Крыме – просто парня, который родился в Крыму и живет. Чей Крым? Он украинский. Он был украинский и остается. Потом меня начали… спрашивать за это. Потом еще кто-то начал", — рассказал боксер.

Усик также упрекнул тех, кто провоцировал его подобными вопросами, что никто из них не защищал полуостров во время аннексии. "Я был на тот момент, когда все происходило, в Крыму, и за два дня до "референдума" я принципиально уехал оттуда. Но никто не пришел помогать Крыму и крымчанам… из той власти, которая была на тот момент. А меня стали спрашивать за Крым и на этом делать себе какие-то рейтинги", — сказал боксер. И вспомнил, что его первый ответ был четким – украинский. Он также добавил, что такими расспросами его сознательно провоцируют.

"Он наш. Был, есть и будет", — подытожил свой пространный ответ атлет. За что получил одобрительные аплодисменты.

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Как сообщал "Телеграф", ранее жена Усика Екатерина объяснила предварительные противоречивые высказывания боксера о статусе полуострова тем, что он получал угрозы от россиян. Напомним также, что, несмотря на свой неоднозначный имидж, Александр с первых дней войны записался в терроборону, выпустил благотворительную коллекцию мерча в поддержку Украины, а на мероприятия перед поединком с Джошуа приходил в национальной одежде и даже спел песню "Ой у лузі червона калина".