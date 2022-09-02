Усик пояснив свої висловлювання про Крим і поставив крапку в дискусії, чий півострів

Боксер висловив невдоволення тим, що йому багато років допікали цим запитанням, щоби заробити собі рейтинги

Український боксер Олександр Усик, який днями здобув свою 20-ту перемогу у 20 професійних поєдинках, здолавши британця Ентоні Джошуа по очках, поставив крапку в дискусіях навколо приналежності Криму. З 2014 року уродженець Сімферополя чимало разів потрапляв у скандальну хроніку через свої неоднозначні висловлювання про статус півострова. Повернувшись до України після переможного поєдинка у Саудівській Аравії, Усик пояснив усі свої слова і нарешті висловився максимально чітко.

Під час прес-конференції його вкотре спитали: "Чий Крим?". Ці розпитування боксер порівняв з наполегливими спробами наїстись за його рахунок в ресторані, коли він не пригощає. Усик також розповів, що у 2014 році теж спілкувався з журналістами після бою і вперше почув це запитання. "Мене запитали про Крим – просто хлопця, який народився в Криму і живе. Чий Крим? Він український. Він був український і залишається. Потім мене почали… питати за це. Потім ще хтось почав", — розповів боксер.

Усик також дорікнув тим, хто провокував його подібними запитаннями тим, що ніхто з них не боронив півострів під час анексії. "Я був на той момент, коли все відбувалось, в Криму, і за два дні до "референдуму" я принципово виїхав звідти. Але ніхто не прийшов допомагати Криму і кримчанам… з тієї влади, яка була на той момент. А мене почали питати за Крим і на цьому робити собі якісь рейтинги", — сказав боксер. І пригадав, що його перша відповідь була чітка – український. Він також додав, що такими розпитуваннями його свідомо провокують.

"Він наш. Був, є і буде", — підсумував свою розлогу відповідь атлет. За що отримав схвальні аплодисменти.

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Як повідомляв "Телеграф", раніше дружина Усика Катерина пояснила попередні суперечливі висловлювання боксера про статус півострова тим, що він отримував погрози від росіян. Нагадаємо також, що попри свій неоднозначний імідж, Олександр з перших днів війни записався в тероборону, випустив благодійну колекцію мерчу на підтримку України, а на заходи перед поєдинком з Джошуа приходив у національному вбранні і навіть заспівав пісню "Ой у лузі червона калина".