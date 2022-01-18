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Скандальні заяви Усика обійшлися йому в копієчку (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Олександр Усик Новина оновлена 18 січня 2022, 18:11
Олександр Усик

Спортсмен розповів про свої прибутки.

Чемпіон світу у надважкій вазі одразу за трьома основними версіями українець Олександр Усик, який напередодні відгуляв 35-й день народження, зізнався, що українські рекламодавці неохоче співпрацюють з ним.

Відповідне інтерв’ю з’явилося на YouTube-каналі Маші Єфросініної.

Олександр розповів, що його гонорари за бої насправді сильно відрізняються від тих, які спливають у ЗМІ. А ось на рекламі можна заробити значно більше, вважає чемпіон. Проте українські рекламодавці останнім часом не бажають працювати з боксером, беручи до уваги його погляди.

"В Україні рекламних контрактів у мене немає. Спілкуємось зараз. Ситуація така, що з хейтом і з цим поділом, нерозумінням дуже багато контрактів пішло, багатомільйонних контрактів. Вони відхилилися, відмовилися. Наприклад, "Ти там політично висловлювався". Я говорю: "Де, покажіть". "Ну ось на тебе там кажуть". Ну так кажуть чи я говорю. Досить багато грошей я втратив за свою позицію – я не шкодую про це", — заявив Усик.

Зазначимо, Усик потрапляв у безліч скандалів через свою позицію щодо Криму і не тільки. Раніше він заявляв, що "Крим – Божий та кримчан".

Крім того, Усик та Василь Ломаченко взяли участь у зйомках пропагандистського російського фільму "Здрастуй, брат, Христос Воскрес!"

Олександр Усик свій останній бій провів восени 2021 року. У Лондоні він переміг Ентоні Джошуа і став чемпіоном світу у другій вазі. Очікується, що боксери проведуть реванш навесні 2022 року.

Раніше повідомлялося, що Володимир Кличко заступився за Усика у конфлікті з Тайсоном Ф’юрі. "Циганський Король" потім наїхав на легенду боксу.

Теги:
#Бокс #Олександр Усик #Ентоні Джошуа
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