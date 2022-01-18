Скандальные заявления Усика обошлись ему в копеечку (видео)

Спортсмен рассказал о своих доходах.

Чемпион мира в супертяжелом весе сразу по трем основным версиям украинец Александр Усик, который накануне отгулял 35-й день рождения, признался, что украинские рекламодатели неохотно сотрудничают с ним.

Соответсвующее интервью появилось на YouTube-канале Маши Ефросининой.

Александр рассказал, что его гонорары за бои в реальности сильно разнятся с теми, которые всплывают в СМИ. А вот на рекламе можно заработать намного больше, считает чемпион. Однако украинские рекламодатели в последнее время не горят желанием работать с боксером, принимая во внимание его взгляды.

"В Украине рекламных контрактов у меня нет. Общаемся сейчас. Ситуация такова, что с хейтом и с этим разделением, непониманием очень много контрактов ушло, многомиллионных контрактов. Они отклонились, отказались. Например, "ты там политически высказывался". Я говорю: "Где, покажите". "Ну вот на тебя там говорят". Ну так говорят или я говорю. Достаточно много денег я потерял за свою позицию – я не жалею об этом", — заявил Усик.

Отметим, Усик попадал в большой скандал из-за своей позиции по Крыму. Ранее он заявлял, что "Крым — Божий и крымчан".

Кроме того, Усик и Василий Ломаченко приняли участие в съемках пропагандистского российского фильма "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!"

Александр Усик свой последний бой провел осенью 2021 года. В Лондоне он победил Энтони Джошуа и стал чемпионом мира во втором весе. Ожидается, что боксеры проведут реванш весной 2022 года.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко заступился за Усика в конфликте с Тайсоном Фьюри. "Цыганский Король" потом наехал на легенду бокса.