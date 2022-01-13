Кличко заступився за Усика і викликав істерику у Ф’юрі (відео)

Легенда боксу не залишився осторонь.

Легендарний український боксер Володимир Кличко після випаду чемпіона WBC британця Тайсона Ф’юрі на адресу чемпіона WBO, WBA, IBF та IBO Олександра Усика знайшов, що відповісти "Циганському королю".

Відповідне повідомлення Кличко написав на своїй сторінці у Twitter.

Ф’юрі у своєму посланні колишньому чемпіону Ентоні Джошуа та Олександру Усику назвав українця "середньоваговиком на стероїдах". Володимир зазначив, що саме Ф’юрі попався на допінгу і кожен може прогуглити цю інформацію.

"Тайсон, який живе у скляному будинку, не повинен кидати каміння в інших. Незадовго до нашого бою в тебе справді був позитивний допінг-тест. Будь-хто може погуглити. Тримай себе в руках", — написав Володимир.

Ф’юрі відразу записав нове відеозвернення, де образив Кличка.

"Володимире, ти навіть не зміг потрапити в ціль за 12 раундів, б*мж. А тепер, дідусю, час забрав тебе. Олександр Усик і ти разом ніколи не змогли б перемогти таку людину, як я. Володимире, у тебе є нахабство повернутися після всіх цих років і відкрити свій великий рот. Ти так і не завдав удару, я зняв з тебе всі ремені. Дивись, це раніше належало тобі (Ф'юри похизувався чемпіонськими поясами, — прим. ред). Тепер вони належать мені, ти марний бродяга, який мріє, щоб Усик міг щось зробити з такою людиною, як я", — заявив Фьюрі.

Нагадаємо, Володимир Кличко програв усі свої пояси Тайсону Ф’юрі у 2015 році. Після поєдинку з’явилася інформація про те, що британець провалив допінг-тест, однак це приховали від команди українця.

Усик у 2021 році переміг Ентоні Джошуа. Сторони планують провести реванш у 2022 році.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Усик програв своїй дочці у шахи.