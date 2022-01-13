Кличко заступился за Усика и вызвал истерику у Фьюри (видео)

Легенда бокса не остался в стороне.

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко после выпада чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри в адрес чемпиона WBO, WBA, IBF и IBO Александра Усика нашел, что ответить "Цыганскому королю".

Соответсвующее сообщение Кличко написал на своей страничке в Twitter.

Фьюри в своем послании бывшему чемпиону Энтони Джошуа и Александру Усику назвал украинца "средневесом на стероидах". Владимир отметил, что именно Фьюри попался на допинге и каждый может прогуглить данную информацию.

"Тайсон, живущий в стеклянном доме, не должен бросать камни в других. Незадолго до нашего боя у тебя действительно был положительный допинг-тест. Любой может погуглить. Держи себя в руках", — написал Владимир.

Фьюри тут же записал новое видеообращение, где оскорбил Кличко.

"Владимир Кличко, жаль, что кто-то не может быть тобой, потому что ты даже не смог попасть в цель за 12 раундов, бомж. А теперь, дедушка, время унесло тебя. Александр Усик и ты вместе никогда не смогли бы победить такого человека, как я. Владимир, у тебя есть наглость вернуться после всех этих лет и открыть свой большой рот. Ты так и не нанес удара, я снял с тебя все ремни. Смотри, это раньше принадлежало тебе (Фьюри показал свои трофеи, — прим. ред.). Теперь они принадлежат мне, ты бесполезный бродяга, мечтающий, чтобы Усик мог что-то сделать с таким человеком, как я", — заявил Фьюри.

Напомним, Владимир Кличко проиграл все свои пояса Тайсону Фьюри в 2015 году. После поединка появилась информация, что британец провалил допинг-тест, однако это скрыли от команды украинца.

Усик в 2021 году победил Энтони Джошуа. Стороны планируют провести реванш в 2022 году.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Усик проиграл своей дочери в шахматы.