Ф’юрі принизив Кличка, який заступився за Усика (фото)

"Циганського короля" розлютили слова легенди боксу.

Чемпіон світу за версією WBC у важкій вазі британець Тайсон Ф’юрі, який днями записав образливе відеозвернення до колишнього чемпіона світу українця Володимира Кличка, знову зробив випад у бік легенди боксу.

Відповідний пост британець опублікував на своїй сторінці у Twitter.

Тайсон прикріпив до повідомлення колаж, на якому він зображений не в кращій фізичній формі, а поряд з ним знаходяться американець Деонтей Уайлдер та Кличко. Британець пожартував, що йому приносить задоволення, коли людям, які не знаються на боксі, пояснюють, що хлопець по центру переміг двох "бодибілдер".

"Пояснення поточного становища у надважкій вазі людям поза межами боксу – це справжнє задоволення: "Так, хлопець посередині побив двох інших"", — написав Ф’юрі.

Нагадаємо, Ф’юрі двічі перемагав Уайлдера, а в останньому бою американець опинився у важкому нокауті. Одна сутичка "Циганського короля" з "Бронзовим бомбардувальником" завершилася нічиєю.

Тайсон також рішенням суддів переміг Володимира Кличка у 2015 році.

Нагадаємо, Кличко заступився за Олександра Усика, якого Ф’юрі назвав "середньоваговиком на допінгу". Після цього Ф’юрі жорстко відповів колишньому супернику.

Додамо, що Усик та Ф’юрі можуть провести бій у 2022 році, але для цього необхідно, щоб українець переміг Ентоні Джошуа у реванші.