Укр

Фьюри унизил заступившегося за Усика Кличко (фото)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Кличко - Фьюри Новость обновлена 13 января 2022, 14:08
Кличко - Фьюри

"Цыганского короля" разозлили слова легенды бокса.

Чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри, который на днях записал оскорбительное видеообращение к бывшему чемпиону мира украинцу Владимиру Кличко, вновь сделал выпад в сторону легенды бокса.

Соответствующий пост британец опубликовал на своей страничке в Twitter.

Тайсон прикрепил к сообщению коллаж, на котором он изображен не в лучшей физической форме, а рядом с ним находятся американец Деонтей Уайлдер и Кличко. Британец пошутил, что ему доставляет удовольствие, когда людям, которые не разбираются в боксе, объясняют, что парень по центру победил двух "бодибилдеров".

"Объяснение текущего положения в супертяжелом весе людям вне мира бокса – это настоящее удовольствие: "Да, парень посередине побил двух других"", – написал Фьюри.

Напомним, Фьюри дважды побеждал Уайлдера, а в последнем бою американец оказался в тяжелейшем нокауте. Одна схватка "Цыганского короля" с "Бронзовым бомбардировщиком" завершилась ничьей.

Тайсон также решением судей победил Владимира Кличко в 2015 году.

Напомним, Кличко заступился за Александра Усика, которого Фьюри назвал "средневесом на допинге". После этого Фьюри жестко ответил бывшему сопернику.

Добавим, что Усик и Фьюри могут провести бой в 2022 году, но для этого необходимо, чтобы украинец победил Энтони Джошуа в реванше.

Теги:
#Бокс #Владимир Кличко #Тайсон Фьюри #Александр Усик
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