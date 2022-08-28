Легендарный промоутер назвал дату супербоя Усик - Фьюри

Главный бой в карьере Усика может состояться в начале 2023 года

В воскресенье, 28 августа, стала известна предварительная дата объединительного боя между Александром Усиком (20-0, 13 КО), который недавно успешно защитил свои титулы в реванше с Энтони Джошуа, и Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 КО).

Об этом заявил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, передает журналист Майкл Бенсон в Twitter. По словам Арума, главный бой десятилетия в супертяжелом весе состоится уже в 2023 году.

Арум сообщил, что чемпион WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring в супертяжелом весе Усик сразится с чемпионом WBC Фьюри 11 либо 18 февраля. На кону супербоя будет стоять статус абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Последним абсолютным чемпионом мира был британец Леннокс Льюис (1999 г). Боб также отметил, что проведение поединка Усик — Фьюри в 2022 году маловероятно.

Вероятным местом проведения супербоя с участием Усика вновь станет Ближний Восток. Среди вариантов рассматриваются Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ.

Напомним, Усик дважды победил Джошуа и оба раза судейским решением, правда, во второй раз один из судей почему-то отдал победу британцу. У нас на сайте доступны видео лучших моментов реванша, а также полный бой. К слову, в Раде предложили наградить Александра званием Герой Украины.