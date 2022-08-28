Легендарний промоутер назвав дату супербою Усик — Ф’юрі

Головний бій у кар’єрі Усика може відбутися на початку 2023 року

У неділю, 28 серпня, стала відома попередня дата об’єднавчого бою між Олександром Усиком (20-0, 13 КО), який нещодавно успішно захистив свої титули в реванші з Ентоні Джошуа, та Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО).

Про це заявив голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, передає журналіст Майкл Бенсон у Twitter. За словами Арума, головний бій десятиліття у надважкій вазі відбудеться у 2023 році.

Арум повідомив, що чемпіон WBA, WBO, IBF, IBO і The Ring у суперважкій вазі Усик поб'ється з чемпіоном WBC Ф’юрі 11 або 18 лютого. На кону супербою стоятиме статус абсолютного чемпіона світу у гевівейті. Останнім абсолютним чемпіоном світу був британець Леннокс Льюїс (1999). Боб також зазначив, що проведення поєдинку Усик — Ф’юрі у 2022 році малоймовірне.

Імовірним місцем проведення супербою за участю Усика знову стане Близький Схід. Серед варіантів розглядаються Саудівська Аравія, Катар та ОАЕ.

Нагадаємо, Усик двічі переміг Джошуа й обидва рази суддівським рішенням, щоправда, вдруге один із суддів чомусь віддав перемогу британцю. У нас на сайті доступні відео найкращих моментів реваншу, а також повний бій. До речі, у Раді запропонували нагородити Олександра званням Герой України.