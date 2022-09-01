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Трансляція пресконференції Олекандра Усика в Україні

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Трансляція пресконференції Олекандра Усика в Україні Новина оновлена 01 вересня 2022, 15:07

Чемпіон світу в гевівейті за версіями WBO, IBF, IBO та WBA Олександр Усик повернувся в Україну з Джидди, Саудівська Аравія, де 20 серпня переміг британця Ентоні Джошуа.

2 вересня у Києві боксер зустрінеться з українськми представниками ЗМІ та вперше детально розповість про поєдинок, підтримку ЗСУ, ініціативи благодійного фонду Usyk Foundation та дасть відповіді на питання журналістів.

Прес-конференція чемпіона світу відбудеться за підтримки партнера Олександра Усика Parimatch Ukraine.Parimatch Ukraine.

Пряма трансляція медіа-заходу на YouTube каналі Олександра Усика USYK17. Початок — об 11.00.

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#Олександр Усик