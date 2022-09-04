Бой Усик - Фьюри под угрозой срыва

Самый ожидаемый бой в хевивейте, похоже, откладывается

Супербой в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком (20-0, 13 КО), который недавно победил Энтони Джошуа в реванше, и британцем Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 КО) может не состоятся.

Чемпион WBA, WBO и IBF Усик по возвращению в Киев заявил на пресс-конференции, что не намерен выходить на ринг в 2022 году. Это сильно не понравилось "Цыганскому королю".

Украинский чемпион заявил, что хочет отдохнуть от тренировок, залечить старые травм, а также побыть с семьей.

"В декабре невозможно. Во-первых, у меня есть кое-какие старые травмы, которые дали о себе знать, и которые нужно залечить. Я думаю, что восстановление минимум пару месяцев будет. А во-вторых, я не хочу в декабре боксировать. Просто не хочу.

Луны нет — а я вою. Я хочу с детьми немного побыть. Я вернулся домой, здесь много работы, которую нужно сделать. Я поеду к ребятам (на фронт), поддержать их. Нужно поработать дома. Тут много работы, бокс пусть немного подождет", – отметил Усик.

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Фьюри в ответ обвинил Усика в трусости и заявил, что не намерен ждать украинца. Похоже, "Цыганский король" будет защищать чемпионский пояс WBС с кем-то другим. Примечательно, что Александр сам вызвал Тайсона на бой.

"Он много наговорил и теперь бежит в страхе, как маленькая сучка. Вот кто он. Говорит, что хочет драться в следующем году, потому что у него какие-то травмы после того спарринга, который у был с Джошуа. Очень скоро я все равно буду драться. Против кого? Мы еще не знаем. Ищем соперника. Но в ближайшие несколько месяцев я буду драться здесь, в Великобритании", – цитирует Фьюри talksport.

Ранее промоутер Боб Арум назвал предварительную дату боя Усик — Фьюри. К слову, букмекеры уже назвали фаворита в потенциальном поединке.