У росії після часткової оголосили ще одну "мобілізацію"

Російський депутат боїться масової втечі спортсменів із рф

З росії втекла п’ятиразова олімпійська чемпіонка з синхронного плавання Анастасія Давидова, яка є чинним генсеком Олімпійського комітету росії (ОКР). Військовозобов’язані чоловіки й жінки тікають із країни після того, як глава кремля володимир путін оголосив про часткову мобілізацію.

Депутат Держдуми рф Роман Терюшков розкритикував спортсменку і назвав її вчинок "спортивним дезертирством", передає metaratings.ru. Крім того, російський чиновник у своїй промові назвав термін "спортивна мобілізація".

"Спортивне дезертирство неминуче дасть старт спортивній мобілізації. Переживати з країною всі радості та прикрості може тільки людина, яка пов’язана з батьківщиною міцними узами.

Якщо для людини країна – поточна робота чи локація в навігаторі, то прикрощі перетворяться на дискомфорт, а радості викликатимуть усмішку", — заявив Терюшков.

Довідка: Анастасія Давидова — п’ятиразова олімпійська чемпіонка, тринадцятиразова чемпіонка світу та семиразова чемпіонка Європи з синхронного плавання. Завершила спортивну кар’єру у 2012 році.

Нагадаємо, Терюшков після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну щоразу смішив мережу своїми заявами щодо спорту. Саме він хоче прирівняти зміну спортивного громадянства в росії з державною зрадою. Крім того, депутат спробував залякати Німеччину, але в нього нічого не вийшло.