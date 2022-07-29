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Російського депутата підняли на сміх через жалюгідну спробу залякати Німеччину

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Роман Терюшков натякнув, що Німеччина не зможе утримувати льодові арени без російського газу Новина оновлена 29 липня 2022, 18:59
Роман Терюшков натякнув, що Німеччина не зможе утримувати льодові арени без російського газу

Росіянин нагадав, що Німеччина залежить від російського газу

Депутат держдуми рф Роман Терюшков, який хоче заборонити російським спортсменам змінювати громадянство, прокоментував ситуацію з латвійським хокеїстом Міксом Індрашисом.

Відповідний коментар Терюшкова доступний на Матч ТВ. Латвійський спортсмен, маючи контракт з московським "Спартаком", перейшов у німецький "Швеннінгер".

Коментуючи такий хід з боку латвійського хокеїста, Терюшков заявив, що він помилився з країною, адже в Німеччині через відсутність постачання російського газу нібито не буде льоду взимку.

"Не можу сказати про спортивну складову, які були контракти спортсменів із клубами. Ситуація, що сталася у футболі, проєктується на хокей. Добре, що і президент ФХР, і мінспорт підтримали зниження кількості легіонерів. КХЛ (російська хокейна ліга, — ред.) за силою нічим не поступається НХЛ.

Куди поїхав Індрашіс? У Німеччину. Рівень чемпіонату Німеччини який? Чи буде там лід взимку – це велике питання, тому що у них немає газу”, – сказав Терюшков.

У мережі лише посміялися над черговою нісенітницею від росіянина.

Раніше повідомлялося, що російський олігарх за допомогою спорту хотів позбутися санкцій Заходу.

Нагадаємо, турецькі фанати "Фенербахче" вихваляли путіна під час матчу з "Динамо" (1:2) у Лізі чемпіонів.

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#Німеччина #Росія #Хокей