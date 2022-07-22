Російського олігарха висміяли за жалюгідну спробу обійти санкції

Росіянин перебуває під санкціями ще з лютого

Федерація фехтування росії звернулася до глави Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха з проханням допомогти зняти санкції з Алішера Усманова та повернути його на посаду голови Міжнародної федерації фехтування (FIE). У мережі лише посміялися з безглуздої спроби російського олігарха зняти обмеження.

Про це повідомляє insidethegames. Усманов припинив виконання обов’язків президента FIE 1 березня через повномасштабне вторгнення рф в Україну та подальші санкції Заходу.

У листі до Баха міститься прохання "докласти всіх зусиль для відновлення справедливості, щоб сприяти відміні санкцій проти Усманова та забезпечити його повернення на посаду голови Міжнародної федерації фехтування", адже "світова фехтувальна спільнота страждає без президента". За інформацією джерела, листа до президента МОК підписали понад 100 країн – членів FIE.

У мережі лише висміяли олігарха, який спробував незвичайним способом позбутися санкцій.

Додамо, що Усманов очолював FIE з 2008 року. 28 лютого 2022 року ЄС ввів проти нього санкції, до яких приєдналися Великобританія, США, Японія, Канада та Австралія, а з 16 березня Усманов перебуває у списку пріоритетного контролю санкцій США.

Раніше російський дипломат, говорячи про міжнародну ізоляцію спорту рф, заявив, що його країна зіткнулася з негативною дійсністю.

Нагадаємо, російському депутату запропонували одягнути намордник через слова про європейців.