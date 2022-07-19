росія зіткнулася з негативною дійсністю: російські дипломати видали новий перл

У мзс рф висловилися про ситуацію в спорті

Усунення спортсменів з рф почалися після повномасштабного вторгнення путінських військ в Україну. росія боротиметься зі спробами ізолювати її у міжнародному спорті.

З відповідною заявою виступив заступник глави мзс рф Сергій Вершинін. Він розповів, що росія зіткнулася з негативною дійсністю і тепер змушена шукати союзників у спорті в країнах БРІКС, СНД, ШОС.

"Ми беремо до уваги ті спроби ізолювати росію, в тому числі у міжнародному спортивному русі. Для нас це є негативною даністю, ми й надалі з цим боротимемося. Зараз ми багато працюємо над тим, щоб використати, у тому числі спортивний потенціал таких об’єднань, як БРІКС, СНД, ШОС.

У цих країнах, у цих регіональних союзах, які стають дедалі помітнішими на міжнародному рівні, проживає більшість населення Землі.

Міністерство спорту росії, з яким ми тісно координуємо нашу взаємодію, активно працює з цим колом країн.

Таким чином, ми отримуємо серйозні міжнародні заходи, які все більше, на мій погляд, ставатимуть популярними", – сказав Вершинін.

Раніше в рф замислилися над створенням "російської ФІФА". Крім того, у росії анонсували проведення Спартакіад, які мають замінити Олімпійські ігри для російських спортсменів.