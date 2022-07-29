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Российского депутата подняли на смех из-за жалкой попытки запугать Германию

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Роман Терюшков намекнул, что Германия не сможет содержать ледовые арены без российского газа Новость обновлена 29 июля 2022, 18:59
Роман Терюшков намекнул, что Германия не сможет содержать ледовые арены без российского газа

Россиянин напомнил, что Германия зависит от российского газа

Депутат госдумы рф Роман Терюшков, который хочет запретить российским спортсменам менять гражданство, прокомментировал ситуацию с латвийским хоккеистом Миксом Индрашисом.

Соответствующий комментарий Терюшкова доступен на Матч ТВ. Латвийский спортсмен, имея действующий контракт с московским "Спартаком", перешел в немецкий "Швеннингер".

Комментируя такой ход со стороны латвийского хоккеиста, Терюшков заявил, что он ошибся со страной, ведь в Германии из-за отсутствия поставок российского газа якобы не будет зимой льда.

"Не могу сказать о спортивной составляющей, какие были контракты спортсменов с клубами. Ситуация, которая произошла в футболе, проецируется на хоккей. Хорошо, что и президент ФХР, и минспорт поддержали снижение количества легионеров. КХЛ по силе ничем не уступает НХЛ.

Куда уехал Индрашис? В Германию. Уровень чемпионата Германии какой? Будет ли там лед зимой – это большой вопрос, потому что у них нет газа", – сказал Терюшков.

В сети лишь посмеялись над очередным бредом россиянина.

Ранее сообщалось, что российский олигарх с помощью спорта хотел избавиться от санкций Запада.

Напомним, турецкие фанаты "Фенербахче" восхваляли путина во время матча с "Динамо" (1:2) в Лиге чемпионов

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#Германия #Россия #Хоккей