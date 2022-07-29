Российского депутата подняли на смех из-за жалкой попытки запугать Германию

Россиянин напомнил, что Германия зависит от российского газа

Депутат госдумы рф Роман Терюшков, который хочет запретить российским спортсменам менять гражданство, прокомментировал ситуацию с латвийским хоккеистом Миксом Индрашисом.

Соответствующий комментарий Терюшкова доступен на Матч ТВ. Латвийский спортсмен, имея действующий контракт с московским "Спартаком", перешел в немецкий "Швеннингер".

Комментируя такой ход со стороны латвийского хоккеиста, Терюшков заявил, что он ошибся со страной, ведь в Германии из-за отсутствия поставок российского газа якобы не будет зимой льда.

"Не могу сказать о спортивной составляющей, какие были контракты спортсменов с клубами. Ситуация, которая произошла в футболе, проецируется на хоккей. Хорошо, что и президент ФХР, и минспорт поддержали снижение количества легионеров. КХЛ по силе ничем не уступает НХЛ.

Куда уехал Индрашис? В Германию. Уровень чемпионата Германии какой? Будет ли там лед зимой – это большой вопрос, потому что у них нет газа", – сказал Терюшков.

В сети лишь посмеялись над очередным бредом россиянина.

Ранее сообщалось, что российский олигарх с помощью спорта хотел избавиться от санкций Запада.

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