Российского олигарха высмеяли за жалкую попытку обойти санкции

Россиянин находится под санкциями еще с февраля

Федерация фехтования россии обратилась к главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с просьбой помочь снять санкции с Алишера Усманова и вернуть его на должность главы Международной федерации фехтования (FIE). В сети лишь посмеялись над нелепой попыткой российского олигарха снять ограничения.

Об этом сообщает insidethegames. Усманов приостановил исполнение обязанностей президента FIE 1 марта из-за полномасштабного вторжения рф в Украину и последующих санкций Запада.

В письме к Баху содержится просьба "приложить все усилия для восстановления справедливости, чтобы способствовать отмене санкций против Усманова и обеспечить его возвращение на пост главы Международной федерации фехтования", ведь "мировое фехтовальное сообщество страдает без президента". По информации источника, письмо к президенту МОК подписали более 100 стран – членов FIE.

В сети лишь высмеяли олигарха, который попытался необычным способом избавиться от санкций.

Добавим, что Усманов возглавлял FIE с 2008 года. 28 февраля 2022 года ЕС ввел против него санкции, к которым присоединились Великобритания, США, Япония, Канада и Австралия, а с 16 марта Усманов находится в списке приоритетного санкционного контроля США.

Ранее российский дипломат, говоря о международной изоляции спорта рф, заявил, что его страна столкнулась с отрицательной действительностью.

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