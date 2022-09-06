Тенісистка поділилася своїми думками про лазню російських спортсменів та ситуацію в країні

Перша ракетка рф Дар’я Касаткіна, яка нещодавно зізналася в гомосексуальності, висловилася про російське вторгнення, своїх знайомих у росії і заборону на участь національних команд рф в міжнародних змаганнях.

У програмі "Обережно: Собчак" вона розповіла, що підтримує стосунки зі спортсменками з України, цікавиться питанням безпеки їх близьких. Касаткіна зазначила, що на початку вторгнення їй було страшно від невідомості, попри те, що на її батьківщині нічого не сталося: "Я не знаю, що там було на душі у людей з України, бо весь цей п****ц відбувався у них просто на очах з їхніми близькими людьми. Не знаю, мені здається, це один із найгірших днів за останні багато років", — згадує тенісистка.

Вона засудила своїх друзів і знайомих з росії за веселощі у сторіс у соцмережах. "Я думаю, ну вони що, конч**і", — зазначила Касаткіна, додавши, що у всіх є рідні та знайомі в Україні і її здивувало, що не можна припинити публікацію таких повідомлень хоча б на якийсь час.

Про бан спортсменів

Касаткіна також висловилася, що згодна з обмеженнями для участі у спортивних подіях національних команд, а також структур, які підтримує держфінансування. Не до кінця вона погоджується з баном самостійних спортсменів. Зокрема вона розуміє, чому їх дискваліфікували з Вімблдона, але прийняти це рішення було складно. Тенісистка зазначила, що росія своїм вторгненням зруйнувала її мрію, адже вона хотіла піднятися на п’єдестал переможницею під звуки російського гімну, але тепер така ймовірність мала. При цьому Касаткіна додала, що висловлюватися про війну чи ні особисту справу кожного.

Увага: відео 18+, є ненормативна лексика.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в росії спортсмени в істериці через міжнародний бан на їхній участі у змаганні і заявляють про "смерть" спорту через відсутність росіян у ньому. Тим часом у росії намагаються імпортозмістити Олімпійські ігри.