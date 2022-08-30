У росії прозвітували про проведення "альтернативної Олімпіади", яку ніхто не помітив

Багато росіян не помітили проведення "грандіозного" спортивного форуму

Міністр спорту росії Олег Матицин підбив підсумки Всеросійської Спартакіади з літніх видів спорту. Ці змагання проводять у рф, щоб спортсмени не простоювали в умовах міжнародної ізоляції.

Відповідна заява російського міністра доступна на ТАСС. Чиновник вважає, що Спартакіада проходить успішно, хоча навіть росіяни не знають про проведення турніру, який має імпортозмістити Олімпійські ігри, на яких на росіян явно не чекають після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

"Я побачив достатньо, на багатьох змаганнях був особисто. Бачу, що свято відбулося, попри деякі скептичні зауваження, але не лише на мою думку – на думку спортсменів, тренерів, організаторів, Спартакіада проходить успішно.

Дуже хороші емоції, дуже важливо, щоб у період, коли немає великої кількості стартів, спортсмени отримали можливість брати участь у хороших сучасних умовах по організації та конкуренції", — заявив Матицин.

Російські користувачі мережі лише посміялися зі слів міністра. Юзери зазначають, що вперше чують про Спартакіаду.

Зазначимо, перша Всеросійська Спартакіада з літніх видів спорту 2022 року проходить з 10 серпня по 2 жовтня 2022 року між суб’єктами рф. Основна змагальна частина турніру проходила з 20 по 29 серпня.

Раніше повідомлялося, що ФІФА продала права росії на показ матчів ЧС-2022 з футболу. Нагадаємо, болгарський футболіст підтримав російських спортсменів.